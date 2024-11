Dois "bogeys" (uma acima do par), um duplo-"bogey" e dois "birdies" (uma abaixo do par) deixaram o português entre os golfistas colocados no 114.º lugar na prova do DP World Tour, a três pancadas do "cut" provisório.



Na liderança está o australiano Lucas Herbert, com 63 "shots" (oito abaixo do par), menos dois do que o norte-americano Ryggs Johnston e do que o amador japonês Rintato Nakano.