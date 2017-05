Ricardo Melo Gouveia diz que portugueses têm qualidade para vencer Open de Portugal

Lusa 10 Mai, 2017, 17:51 | Outras Modalidades

"Sem dúvida que pode haver um vencedor português. Temos qualidade para isso. O Ricardo Santos e o Filipe Lima já mostraram isso. Estamos a jogar em casa e muitos de nós já jogámos bastantes torneios neste campo, temos essa vantagem, e sem dúvida vamos ter boas hipóteses de ter um vencedor português", disse Ricardo Melo Gouveia, em declarações à parte do 'pro-am' da prova portuguesa.



Vencedor já de três provas do Challenge Tour, Ricardo Melo Gouveia referiu estar numa fase boa da época e mostrou-se esperançado numa boa semana.



"O objetivo principal é a vitória, mas ainda tenho os objetivos diários para cada volta. No entanto, claro que o objetivo é levar esta taça que está aqui atrás de mim", sublinhou.



O jogador luso, que em 2015 conquistou a vitória naquele circuito, segundo escalão europeu, disse que no início do ano fez algumas alterações ao seu 'swing', o que lhe fez obter resultados menos bons, mas, no último mês e meio, sente ter começado a entrar mais no seu jogo normal.



"Sinto que estou numa fase bastante mais confiante. Os erros não forçados têm-me impedido de lutar pelo título, mas espero que esta semana seja ao contrário", afirmou.



Ao seu lado estava o seu irmão Tomás, que destacou o facto de irem disputar um torneio pela primeira vez juntos.



"Agora é bem diferente, é um sonho jogar aqui, jogar contra ele. Ele ajuda-me muito, na estratégia, e agradeço-lhe por isso", disse Tomás Melo Gouveia, recordando ainda que a primeira vez em que esteve junto com o seu irmão foi na Alemanha [era o 'caddie' de Ricardo], na edição em que este venceu pela primeira vez um torneio do Challenge Tour.



O outro português presente no European Tour, Filipe Lima, mostrou-se igualmente confiante num bom resultado.



"O campo e os 'greens' estão bons, embora o campo seja mais comprido do que eu pensava. Se estiver vento será mais difícil, mas isso é para todos, embora me sinta bastante confortável com vento", disse o jogador luso, que, juntamente com Ricardo Melo Gouveia, marcou presença nos Jogos Olímpicos do Rio20016.



Filipe Lima também acredita que os portugueses estão em boas condições de lutar pelo triunfo: "Acho que eu e os restantes jogadores portugueses estamos numa média boa, ou seja, temos condições de lutar pela vitória, embora o golfe, ao contrário de modalidades como o ténis e o futebol, permita que qualquer um possa vencer um torneio".



Um total de 11 portugueses estará presente no 55.º Open de Portugal em golfe, que decorrerá entra quinta-feira e domingo no Morgado Golf Resort, em Portimão.