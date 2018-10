Ricardo Melo Gouveia em 124.º no Alfred Dunhill Links Championship em golfe

Lusa Comentários 05 Out, 2018, 18:25 | Outras Modalidades

Depois de no primeiro dia de prova, no campo de Carnoustie, ter terminado na 156.ᵃ posição, hoje, em ´St. Andrews old course´, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão com três ´bogeys´ (uma acima) e seis ´birdies´ (uma abaixo).



O português totaliza 148 pancadas, quatro acima do Par do campo.



O dinamarquês Lucas Bjerregard lidera a prova escocesa com 135 pancadas, nove abaixo do Par do campo.