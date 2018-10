Ricardo Melo Gouveia sobe 33 lugares e termina British Masters na nona posição

Lusa Comentários 14 Out, 2018, 19:56 | Outras Modalidades

No quarto e último dia, Melo Gouveia teve o seu melhor desempenho, ao entregar um cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do par do campo, com quatro 'birdies' (uma abaixo) e nenhum 'bogey' (uma acima) ou pior.



Em Walton on the Hill, na cidade inglesa de Surrey, o português subiu do 42.º lugar para entrar no 'top 10', num torneio vencido pelo britânico Eddie Pepperell, que liderou desde o primeiro dia, com o sueco Alexander Bjork a terminar no segundo lugar e o australiano Lucas Herbert no terceiro.



Melo Gouveia, que reentrou nos 110 melhores praticantes na corrida por um cartão de membro do circuito na próxima época, alcançou o segundo 'top 10' nos últimos três torneios disputados, que juntou ao sétimo lugar obtido no Portugal Masters, em 23 de setembro.