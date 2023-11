Ricardo Melo Gouveia sobe ao DP World Tour de golfe após 33.º lugar em Maiorca

No Club de Golf Alcanada, Melo Gouveia, que tinha subido até ao 20.º posto no final da terceira volta do último torneio do ano da segunda divisão europeia, somou hoje 75 pancadas, três acima do par, para um total de 297 (78+72+72+75), nove acima.

O golfista português, de 32 anos, entregou hoje um cartão com três `birdies` (uma abaixo), quatro `bogeys` (uma acima) e um `duplo bogey` (duas acima), no buraco 6.

Vencedor há duas semanas do Hainan Open, a prova que antecedeu a Grand Final, Melo Gouveia fechou o Challenge Tour `Road To Maiorca` na 10.ª posição e volta, assim, em 2024 ao DP World Tour, o principal circuito europeu de golfe.

Em Maiorca, o melhor foi o inglês Marco Penge, vencedor do Open de Portugal de 2023, que, com o triunfo, conseguido com 278 pancadas (69+68+72+69), 10 abaixo do par, ascendeu também ao primeiro lugar da classificação final do `Challenge Tour`.

Pange venceu o torneio espanhol com seis pancadas de vantagem sobre o francês Tom Vaillant, segundo, e sete face ao também gaulês Frederic Lacroix, terceiro.