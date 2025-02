O português, de 33 anos, concluiu a prova com um total de 279 pancadas, nove abaixo do PAR do campo da competição do World Tour, no qual teve percursos de 69, 71, 72 e 67 pancadas, respetivamente.



O britânico Laurie Canter foi hoje o melhor entre os que disputavam o troféu, com 69 pancadas, ascendendo assim a primeiro, com as mesmas 274 pancadas do compatriota Daniel Brown e do espanhol Pablo Larrazábel, concluindo todos com 14 abaixo do PAR.