Ricardo Melo Gouveia termina Hero Indian Open em 16.º

Depois de ter concluído o terceiro dia de prova em nono lugar, hoje o golfista português caiu sete posições, ao completar a quarta volta com 75 pancadas (três acima).



Na jornada de hoje, Melo Gouveia entregou um cartão com quatro 'birdies' (uma abaixo) e sete 'bogeys' (uma acima).



O inglês Matt Wallace foi o vencedor do torneio, com 277 pancadas.