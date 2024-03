O português Ricardo Melo Gouveia teve hoje uma má prestação no penúltimo dia de prova do Jonsson Workwear Open de Golfe, em Edenvale, África do Sul, caindo para 73.º.

O golfista português, de 32 anos, entregou um cartão com 74 pancadas, duas acima do Par do campo do Geldnower Golf Club, em Edenvale, com quatro ‘bogeys’ (uma pancada acima do Par do buraco) e apenas dois ‘birdies’ (uma abaixo).



Na prova do principal circuito profissional europeu, o luso está já a uma muito larga distância do líder, a mais de 20 pancadas, seguindo o italiano Matteo Manassero na frente.