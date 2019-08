Ricardo Santos é líder destacado no Rolex Trophy de golfe

Lusa Comentários 23 Ago, 2019, 21:06 | Outras Modalidades

O golfista português tem estado muito regular ao longo dos três, dias, sem qualquer bogey (uma pancvada acima do par do buraco) e sempre um número elevado de birdies (uma pancada abaixo do buraco) -, só hoje foram oito, entregando um cartão com oito pancadas abaixo do par do campo do Golf Club de Geneve.

Ao mesmo tempo, o alemão Nicolai von Dellingshausen teve um dia `para esquecer`, com duas pancadas abaixo do par, caindo para o 10.º lugar.

Ricardo Santos, quinto do `challenge tour` de golfe e já vencedor de três torneios deste escalão na carreira, tem após três dias 197 pancadas, 19 abaixo do par.

Com 201 (-15) estão o escocês Calum Hill e o holandês Darius van Driel.

Mais abaixo na classificação segue José-Filipe Lima - é 15.º, com nove pancadas abaixo do par, após o terceiro dia do torneio. que termina sábado.

