Ricardo Santos e Pedro Figueiredo terminam empatados no Hero Open em golfe

O profissional algarvio encerrou a sua participação com uma última volta com 71 pancadas, uma abaixo do Par do campo escocês, graças a quatro ‘birdies’ (uma abaixo), nos buracos 3, 6, 7 e 12, face a três ‘bogeys’ (uma acima), no 2, 5 e 18.



Com um agregado de 284 pancadas (72+69+72+71), quatro abaixo do Par, Santos partilhou o 63.º posto do ‘leaderboard’ com mais quatro jogadores, entre os quais o compatriota Pedro Figueiredo, que também completou os derradeiros 18 buracos com 71 ‘shots’.



“Hoje, o resultado foi melhor do que ontem [sábado], mas as condições também estavam bastante boas. Por acaso, não bati tão bem na bola como nos dias anteriores, estive ligeiramente melhor nos ‘greens’, mas as condições estavam perfeitas para fazer um bom ‘score’, tanto que com menos uma desci alguns lugares. Mas, no geral, o balanço é positivo”, comentou à Lusa Figueiredo.



Depois de uma terceira volta marcada por um quadruplo “bogey’, que “estragou o resultado”, o profissional de Azeitão protagonizou uma exibição mais consistente e registou três ‘birdies’ (nos buracos 3, 7 e 12) e dois ‘bogeys’ (10 e 18), numa jornada em que Grant Forrest totalizou 264 pancadas (68+68+62+66) e conquistou, pela vantagem mínima, o título do Hero Open.