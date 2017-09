Ricardo Santos em quarto no "challenge" de Espanha

Mário Aleixo - RTP 29 Set, 2017, 07:30 | Outras Modalidades

O português concluiu entre os quartos classificados a primeira volta do "challenge" de Espanha, em Urturi, no País Basco, estando a três pancadas da liderança.



Ricardo Santos terminou a ronda inaugural com 67 pancadas (cinco abaixo do par), fruto de seis "birdies" (uma abaixo) e um "bogey" (um acima).



O finlandês Kalle Samooja lidera com 64 "shots" (oito abaixo do par), menos duas do que o sul-africano Erik Van Rooyen e do norueguês Kristian Krogh Johannessen.