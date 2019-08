Ricardo Santos está em segundo no Rolex Trophy de golfe

Lusa Comentários 22 Ago, 2019, 20:36 | Outras Modalidades

Melhor que o português, só o alemão Nicolai von Dellingshausen, que hoje impressionou com um percurso com 10 pancadas abaixo do par do campo do Golf Club de Geneve.



Dellingshausen tem um agregado de 131 pancadas (13 abaixo do par) e é seguido pelo polaco Adrian Meronk, o escocês Calum Hill e Ricardo Santos, todos a duas pancadas.



Muito bom o dia de Ricardo Santos, no final dos dois buracos, registando hoje quatro 'birdies' e um 'eagle'.



Mais abaixo, mas igualmente em bom plano, no grupo dos 14.ºs, segue José-Filipe Lima, com sete pancadas abaixo do par, após o segundo dia do torneio.