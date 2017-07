Ricardo Santos passa o `cut` no Challenge da Suécia

Lusa 28 Jul, 2017, 18:54 | Outras Modalidades

Ricardo Santos teve uma má segunda volta, ao entregar um cartão com 74 pancadas (duas acima do par), ficando com um agregado de 142 (duas abaixo), empatado na 48.ª posição, última de qualificação.



Com agregados de 150 (seis acima do par) e 154 (10 acima), respetivamente, Gonçalo Pinto e Tiago Rodrigues ficaram fora das duas voltas finais.



Na liderança da prova está o espanhol Pedro Oriol, com um total de 132 pancadas (12 abaixo), menos uma do que o sueco Robert Karlsson e do que o inglês Jack Senior.