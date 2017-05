Ricardo Santos termina em 16.º o Challenge da República Checa

Lusa 28 Mai, 2017, 18:12 | Outras Modalidades

Em Drítec, Santos somou 68 pancadas (quatro abaixo do par) na última volta, ao fazer seis ‘birdies’ (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima), depois de ter marcado 70 no primeiro dia, 69 no segundo e 71 no terceiro.



Tomás Santos Silva, que foi 65.º, com 142 pancadas (duas abaixo do par), e João Carlota, 91.º, com 144 (par), não passaram na sexta-feira o ‘cut’.



A prova foi conquistada pelo norte-americano Julian Suri, com 265 pancadas (23 abaixo do par), seguido pelo finlandês Tapio Pulkkanen, segundo, com 267 (21 abaixo).