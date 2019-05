Ricardo Santos termina em segundo o `challenge` de Brno em golfe

Lusa Comentários 26 Mai, 2019, 14:28 | Outras Modalidades

Na última volta ao percurso do Kaskáda Gof Resort, Ricardo Santos entregou um cartão de 68 pancadas (três abaixo do par), terminando a prova com um agregado de 270 (14 abaixo).

McGowan terminou com um total de 266 `shots` (18 abaixo), com o polaco Adrian Meronk a ficar em terceiro, com 271 pancadas.

Com a prestação em Brno, Ricardo Santos subiu ao sétimo lugar do `Challenge Tour`, colocando-se em posição de acesso ao `European Tour`.