Ricardo Santos vence terceira volta e é 11.º na Grand Final do `Challenge` de golfe

Ricardo Santos cumpriu o percurso em 65 pancadas, menos uma do que o britânico Jack Senior, segundo melhor hoje e que se encontra no terceiro posto da geral.

O jogador luso, que efetuou hoje sete `birdies` (uma pancada abaixo do buraco) e um `bogey` (uma acima), ocupa agora a 11.ª posição com um agregado de 213 pancadas, mais seis do que o duo de comandantes formado pelo italiano Francesco Laporta e pelo alemão Sebastian Heisele, ambos com 207.

Ricardo Santos, que ocupa a oitava posição do `ranking`, tem já assegurado o regresso ao European Tour, depois de quatro anos no `Challenge`, a segunda divisão do golfe europeu.

O outro português presente em Maiorca, José-Filipe Lima, continua `afundado` na classificação, apesar de as 69 pancadas de hoje terem-lhe permitido subir do 41.º para o 38.º lugar, com um agregado de 219 pancadas.

José-Filipe Lima, que competiu no European Tour em oito épocas, está cada vez mais longe da possibilidade de subir ao principal escalão, uma vez que estava `obrigado` a um resultado entre o grupo da frente.