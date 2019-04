Riccardo Stacchiotti vence ao `sprint` primeira etapa da Volta à Sicília

Lusa Comentários 03 Abr, 2019, 17:53 | Outras Modalidades

Stacchiotti, de 27 anos, impôs-se sobre a meta a dois compatriotas, Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec), segundo, e Luca Pacioni (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), fechando os 165 quilómetros entre Catania e Milazzo em 3:48.02 horas.



Vencedor de duas etapas na edição de 2018 da Volta a Portugal, o velocista italiano conseguiu hoje a primeira vitória da temporada, assumindo a liderança da classificação geral individual da prova.



O único português presente na Sicília, Ivo Oliveira (UAE Emirates), cortou a meta em 35.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, com o ciclista de 22 anos a seguir no 36.º posto da geral.



Na quinta-feira, a segunda de quatro etapas liga Capo d'Orlando a Palermo, num total de 236 quilómetros, a mais longa tirada da edição de regresso, que culmina no último dia com a subida ao Monte Etna.