Richard Carapaz vence primeira `grande Volta` da carreira em Verona

Lusa Comentários 02 Jun, 2019, 16:26 | Outras Modalidades

Aos 29 anos, Carapaz consegue a maior vitória da carreira, tendo defendido com êxito a liderança que assumiu na 14.ª tirada, no contrarrelógio da 21.ª e última etapa, de 17 quilómetros, em Verona, acabando com 1.05 minutos de vantagem sobre o segundo, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), e 2.30 sobre o terceiro, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), nas contas finais.

Na etapa, o esloveno foi 10.º colocado, o que lhe permitiu subir ao último lugar do pódio, num exercício em Verona que Haga venceu com um tempo de 22.07 minutos, batendo dois belgas da Lotto Soudal, Victor Campenaerts, segundo, a quatro segundos, e Thomas de Gendt, terceiro, a seis.

O único português em prova, Amaro Antunes (CCC), registou hoje o 34.º melhor tempo, a 1.10 minutos do vencedor, terminando a estreia em `grandes Voltas` no 54.º posto da geral final.