Richie Porte conquista pela segunda vez o Tour Down Under

No final dos 151,5 quilómetros, entre McLaren Vale e Willunga, Holmes foi o mais forte na chegada à meta, coincidente com uma contagem de montanha de primeira categoria, completando a tirada em 3:24.54 horas.



Richie Porte, que já tinha vencido a prova em 2017, gastou mais três segundos do que Holmes, com o italiano Manuele Boaro (Astana) a ser terceiro, a quatro segundos.



Na geral, Porte venceu com 25 segundos de avanço sobre o italiano Diego Ulissi (UAE-Emirates) e sobre o alemão Simon Geschke (CCC), segundo e terceiro respetivamente, enquanto o sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-Scott), anterior líder e vencedor das duas últimas edições, caiu para sexto, a 30.



O português João Almeida, que fez a estreia pela Deceuninck-QuickStep, foi 40.º na etapa, a 1.04 minutos de Holmes, concluindo o Tour Down Under na 62.ª posição, a 10.46 de Porte.