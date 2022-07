Rio Ave vence Académico Viseu em jogo de apresentação decidido com autogolo

O avançado do conjunto viseense desviou para a própria baliza um livre de Guga, aos 54 minutos, entregando aos locais o triunfo no seu último ensaio de pré-época, numa partida em que ambas as formações mostraram que têm ainda um caminho de evolução a fazer.



A turma da foz Ave apostou neste derradeiro teste um 'onze' de continuidade em relação à época anterior, com apenas dois reforços, Miguel Nóbrega (ex-Benfica) e o extremo Paulo Vítor (ex-Valladolid, de Espanha).



Esse entrosamento deu-lhe um início de jogo dominador, embora inconsequente na criação de situações de perigo, fazendo com que o primeiro alerta ao adversário tenha surgido já depois da meia-hora, num remate de Aziz.



Do outro lado, o Académico de Viseu, com um 'onze' com sete reforços, jogou ao ritmo dos opositores na fase inicial, mas já perto do intervalo soltou-se e criou as mais evidentes situações de golo na etapa inicial.



Três cabeceamentos perigosos de Chris, Paná, André Almeida, e um remate oportuno de André Clóvis, chegaram a ameaçar o nulo, que acabou por prevalecer até ao tempo de descanso.



No reatamento, o Rio Ave surgiu mais pressionante e, aos 54 minutos, colocou-se em vantagem, aproveitando a infelicidade do avançado viseense André Clóvis, que, pressionado por André Pereira, desviou para a própria baliza um livre cobrado por Guga.



O tento desbloqueou a ambição dos vila-condenses, que passaram, então, a rondar mais vezes a baliza contrária, ameaçando um segundo tento com remates de longe de Pedro Amaral e André Pereira.



O Académico, que entrou para a segunda metade mais retraído, teve algumas dificuldades para suster os ímpetos dos locais, e só respondeu aos 66, num cabeceamento de Chris, e aos 85, num tiro de André Clóvis, que ainda ameaçou o restabelecer do empate.



O Rio Ave inicia a sua competição oficial no sábado, na primeira jornada do campeonato, frente ao Vizela, enquanto o Académico de Viseu arranca a sua prestação na II Liga, também sábado, no terreno Benfica B.