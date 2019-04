Robbie Fowler regressa à Austrália para treinar Brisbane Roar

Lusa Comentários 23 Abr, 2019, 10:20 | Outras Modalidades

Fowler, de 44 anos, cumpriu grande parte da sua carreira de futebolista no Liverpool, seguindo-se passagens por Leeds, Manchester City, Cardiff e Blackburn Rovers, até rumar à Austrália, onde alinhou pelo entretanto extinto North Queensland, em 2010, e pelo Perth, em 2011.



Seguiu-se, no ano seguinte, uma experiência como jogador-treinador nos tailandeses do Muangthong United.



“Estou mesmo focado neste objetivo e determinado em conseguir sucessos para este clube que tem uma orgulhosa história na ‘A-League’. Estou muito ansioso por começar e fazer a diferença”, afirmou o antigo internacional inglês, citado pelo clube.



O Brisbane Roar é atualmente nono entre os 10 participantes do campeonato, com apenas quatro vitórias em 26 jornadas.



O treinador interino Darren Davies vai orientar o clube no último jogo da fase regular, frente ao Adelaide, e vai permanecer como adjunto de Fowler.