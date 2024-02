Roberto Ladeiras e Joana Fonseca triunfam na 8.ª Meia Maratona de Cascais

O evento destacou-se pelos vários recordes: 7.000 inscritos, dos quais 37% são senhoras; 55 nacionalidades presentes e 360 jovens na corrida das crianças.





Na distância principal da Montepio Meia Maratona de Cascais, Bruno Lourenço e Roberto Ladeiras, atletas do GFD Running, assumiram a liderança da meia maratona desde cedo, mas o vencedor de 2021 acabou por se distanciar na segunda parte do percurso e somou o segundo triunfo.





Roberto Ladeiras venceu com 01h06m37s e o colega de equipa Bruno Lourenço foi segundo classificado com 01h08m20s. André Costa, da Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz, garantiu a terceira posição com 01h09m56s.





Em femininos, Joana Fonseca (GFD Running) somou o terceiro triunfo, depois dos êxitos em 2019 e 2021. Liderou a prova desde o início e concluiu os 21,1 km em 01h19m29s.





Laura Grilo garantiu a segunda posição com 01h21m10s e Ana Filipa Santos (Clube Accenture) fechou o pódio com 01h24m33s. A apresentadora de televisão Isabel Silva terminou com 01h27m56s.





Na corrida de 10 km, Hugo Figueiredo (GFD Running) e Paula Martins triunfaram com 30m47s e 39m07s, respetivamente.