Rocha e Faria sagram-se vice-campeões do Lisboa Belém Open

A jogar a segunda final de um torneio challenger esta temporada, após o Oeiras Open 4, no Jamor, a jovem dupla nacional, desta vez, não conseguiu superar os segundos cabeças de série e acabou por ceder em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-5).



Depois de oito finais a jogar lado a lado e de dois títulos conquistados em torneios ITF, Rocha, de 19 anos, e Faria, de 20 anos, pretendem manter a dupla e jogar a prova de pares do ATP 250 Estoril Open.



No quadro de singulares do Lisboa Belém Open, o libanês Benjamin Hassan bateu o favorito e primeiro pré-designado, o espanhol Albert Ramos, por duplo 6-3, para assegurar a qualificação para o encontro do título, que irá discutir com o italiano Flávio Coboli, vencedor do duelo transalpino com Franco Agamenone, com os parciais de 6-4 e 6-1.