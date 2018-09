Rodchenkov diz que levantar suspensão por doping à Rússia seria "um desastre"

Lusa Comentários 19 Set, 2018, 13:40 | Outras Modalidades

Três anos após a revelação do escândalo da prática de doping generalizado na Rússia com a conivência do governo, a AMA decide na quinta-feira se levanta as sanções aplicadas contra Moscovo e que levaram, por exemplo, à suspensão da federação de atletismo.



"A AMA não deve ser vítima de manipulações e deturpações do Ministério [do Desporto], o mesmo que facilitou o programa de doping, ao mesmo tempo que garantia a conformidade com os regulamentos antidopagem”, refere Grigory Rodchenkov, ao jornal USA Today.



A voz de Grigory Rodchenkov junta-se às posições assumidas por vários comités desportivos, agencias antidopagem e associações, principalmente dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que apelam à AMA para não negar o sistema de doping que prevaleceu no desporto russo de 2011 a 2015.



“Se [a AMA] ceder, será um desastre para o desporto limpo”, refere Grigory Rodchenkov, que não acredita que a Rússia esteja a cumprir as exigências da Agência Mundial Antidopagem para a sua integração e que inclui o reconhecimento das conclusões do relatório McLaren.



O esquema, que consistia na manipulação das análises antidopagem, envolveu atletas de várias modalidades entre 2011 e 2015, incluindo, entre outras, atletismo, levantamento de peso, hóquei no gelo, futebol, biatlo, voleibol de praia, natação, esqui, patinagem e canoagem.



"Está claro que, dadas as circunstâncias que enfrentamos, qualquer decisão da AMA de reintegrar a Rússia seria um desastre para os ideais do desporto olímpico, para a luta contra o doping e para a proteção de atletas limpos”, refere ainda Grigory Rodchenkov, que foi o mentor do esquema fraudulento.