Rodrigo Lopes e Francisco Mendes de bronze no Open de Praga de judo

Os dois portugueses ocuparam o último lugar do pódio após ambos vencerem os respetivos combates para atribuição de bronzes. Rodrigo Lopes bateu o italiano Mario Petrosino, graças a um 'waza-ari', pelo terceiro posto.



Antes, tinha eliminado o canadiano Julien Frascadore, que acumulou 'shidos' e cedeu o combate, seguindo-se nova vitória, por 'ippon', contra o alemão Hratschik Latschinjan, e depois o húngaro Csanad Feczko, de novo pelos 'shidos', nos 'quartos', antes de cair na meia-final com o francês Maxime Merlin, por 'ippon'.



Na mesma categoria de peso, Francisco Mendes bateu o espanhol Jaume Rico por 'ippon' pela medalha, num trajeto que começou com triunfos ante o cipriota Petros Christodoulides, o francês Theo Raoul Hebrard e o suíço Samuel Waizenegger, antes de cair com o francês Richard Vergnes nas 'meias'.



Já Maria Siderot, em -52 kg, acabou por terminar no sétimo lugar, após bater a mongol Khulan Tseregbaatar, primeiro, e a italiana Ylenia Monaco, perdendo com a alemã Annika Wurfel, num combate em que sofreu uma lesão que a afastou da repescagem.



Em -63 kg, Wilsa Gomes bateu a checa Anna Skalska por 'ippon', mas perdeu depois com a alemã Mirjam Wirth, acabando em nono lugar.



Também em prova estiveram Inês Ribeiro (-48 kg) e Bruno Barros (-66 kg), que ainda venceram na primeira ronda, mas caíram na segunda. Gonçalo Oliveira (-66 kg), Thelmo Gomes (-73 kg), Teresa Trindade (-57 kg) e Mariana Esteve (-57 kg) não passaram do primeiro embate.



No domingo, estarão em prova os atletas dos pesos mais elevados, no caso Joana Crisóstomo (-70 kg), Manuel Rodrigues e João Fernando (-81 kg), o bronze olímpico Jorge Fonseca e Diogo Brites (-100 kg), em representação de Portugal.