Rodrigue Kwizera e Rahel Daniel vencem 45.º Crosse das Amendoeiras em Flor

Kwizera cumpriu os 8.100 metros em 24.21 minutos, superando por quatro segundos o queniano Benson Kiplangat, segundo, e em oito segundos o ugandês Rogers Kibet, terceiro.

Samuel Barata, atleta do Benfica, foi o melhor português, ao cortar a meta no quarto posto, com mais 2.22 minutos do que o vencedor da prova.

Na corrida feminina, Daniel, atleta ainda sub-23, cumpriu os 6.000 metros em 21.09 minutos, batendo por um segundo a etíope Likina Amebaw, segunda, enquanto a queniana Muli Mawia foi terceira, com mais 36 segundos.

Susana Cunha, atleta do Recreio Desportivo de Águeda, foi a melhor portuguesa, ao cortar a meta no quinto lugar, com mais 2.44 minutos do que a vencedora.