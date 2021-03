Roger Federer derrotado nos quartos de final em Doha

O helvético, de 39 anos, que figura atualmente no sexto lugar do ‘ranking’ ATP, ainda venceu o primeiro ‘set’, mas não aproveitou um 'match point' que dispôs e cedeu a Basislashvili, 42.º colocado da hierarquia mundial, a qualificação para as meias-finais em três partidas, pelos parciais de 3-6, 6-1 e 7-5, ao fim de uma hora e 50 minutos.



Federer, detentor de 20 títulos do Grand Slam, submeteu-se a duas cirurgias ao joelho direito logo após o Open da Austrália de 2020 e a um encontro de solidariedade na África do Sul, falhando assim a restante temporada, e só ao fim de 13 meses voltou ao circuito.



Depois da vitória na estreia ante o britânico Daniel Evans, o suíço não foi, contudo, capaz de evitar o primeiro desaire frente ao georgiano, de 29 anos, naquele que foi o segundo encontro entre ambos, e despediu-se do ATP 250 de Doha, antes de disputar o ATP 500 do Dubai.



Nas meias-finais, Nikoloz Basislashvili vai defrontar o norte-americano Taylor Fritz (33.º ATP), que se impôs ao canadiano Denis Shapovalov em três partidas, com os parciais de 5-7, 6-3 e 7-5.