Roglic coroa o Angliru em primeiro e Kuss salva liderança por oito segundos

O campeão do Giro2023 foi o primeiro a cortar a meta no final dos 124,5 quilómetros entre Ribadesella e o alto do Angliru, e Jonas Vingegaard foi segundo, com as mesmas 03:15.56 horas do vencedor. Kuss chegou em terceiro, a 19 segundos, salvando a liderança da geral por apenas oito segundos em relação ao seu colega dinamarquês, com Roglic a fechar o pódio, a 01.08 minutos.

Na quinta-feira, a 18.ª etapa da Volta a Espanha liga Pola de Allande e o alto de La Cruz de Linares, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria, no total de 178,9 quilómetros.