Roglic lidera Volta a Espanha

A exemplo do que sucedeu no ano passado, em que vestiu o símbolo da liderança da Vuelta na primeira etapa, Primoz Roglic saiu na frente e venceu o contrarrelógio, que tinha como única dificuldade uma subida aos 2,1 quilómetros, com 3,4 por cento de inclinação.



Roglic, principal favorito à conquista de um terceiro troféu e que recentemente se sagrou campeão olímpico do contrarrelógio, cumpriu os 7,1 quilómetros em 8.32 minutos, superando por seis segundos o espanhol Alex Aranburu (Astana) e por oito o compatriota Jan Tratnik (Bahrain-Victorious).



“Estou muito feliz com o meu tempo, foi o suficiente. Foram apenas sete quilómetros, é certo, mas foram muito difíceis. Não podíamos esperar mais”, disse no final da etapa Roglic, a sorrir, em declarações à televisão pública espanhola (TVE).



O ciclista esloveno admitiu que iniciar a Vuelta com a camisola vermelha vestida “é um bom sinal”, até porque o percurso “era exigente, com subidos e descidas rápidas”, e manifestou o desejo de manter o símbolo da liderança “até ao final”.



Um dos ‘outsiders’ para a vitória final, o britânico Adam Yates (INEOS), estabeleceu o tempo de referência ao completar o curto percurso de 7,1 quilómetros em 8.52 minutos, antes de ser superado pelo espanhol Alex Aranburu (Astana).



O português Nelson Oliveira, da Movistar, terminou o contrarrelógio na 32.ª posição, a 24 segundos de Roglic, enquanto o seu compatriota Rui Oliveira, da UAE Emirates, foi 173.º, a 1.17 minutos.



No domingo, a segunda etapa será disputada num percurso plano de 166,7 km entre Caleruega e Burgos, que comemora o oitavo centenário da sua catedral. Um percurso que deve dar lugar de destaque aos ‘sprinters’.