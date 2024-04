Roglic vence contrarrelógio de abertura da Volta ao País Basco

Roglic terminou os 10 quilómetros do exercício individual contra o relógio, com início e fim em Irun, em 12.34 minutos, menos sete segundos do que o australiano Jay Vine (UAE Emirates) e menos 10 do que o dinamarquês Matias Skjelmose (Lidl-Trek).



Roglic, que já venceu a Volta ao País Basco em duas ocasiões, em 2018 e 2021, é o primeiro líder da classificação geral, conseguindo o primeiro triunfo na nova equipa, depois de ter deixado a Visma-Lease a Bike na última temporada, num dia em que teve um percalço ao enganar-se no percurso já perto da meta.



“Foi ótimo estar aqui de novo, as pernas estavam boas. Cometi um pequeno erro no final, quando falhei a linha de chegada. Quando estava a fazer o reconhecimento, ia sempre para a direita, por isso falhei a linha e tive de voltar para trás", explicou no final.



O belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) atual campeão do mundo da especialidade, terminou em quatro lugar, a 11 segundos de Roglic, depois de ter sofrido uma queda logo no início do ‘crono’, enquanto o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), vencedor da edição do ano anterior e bicampeão da Volta a França, foi quinto, a 15 segundos.



Nelson Oliveira, único português em competição, acabou em 18.º, a 28 segundos do primeiro, num dia em que o britânico Thomas Pidcock (INEOS) caiu no reconhecimento do percurso durante a manhã e já não participou no contrarrelógio.



Na terça-feira, a segunda etapa vai ligar Irun a Kanbo, ao longo de 160 quilómetros, num percurso com apenas uma contagem de montanha, de terceira categoria, logo nos primeiros quilómetros.