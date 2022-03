Roglic vence etapa e cimenta liderança do Paris-Nice, João Almeida sobe ao top-10

O ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) venceu hoje a sétima etapa do Paris-Nice e cimentou a liderança da classificação geral, com o português João Almeida (UAE Emirates) a chegar à meta no quinto lugar, entrando no top-10.