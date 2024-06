Roland Garros. Alexander Zverev vence Alex De Minaur e passa às meias-finais

Zverev, quarto jogador do ranking mundial e que atinge as meias-finais deste torneio de terra batida pela quarta vez consecutiva, venceu o 11.º da hierarquia com parciais de 6-4, 7-6 (7-5) e 6-4, em duas horas e 59 minutos.



O germânico vai defrontar agora nas meias-finais o norueguês Casper Ruud, sétimo do mundo, jogador que foi o 'carrasco' de Zverev na edição passada e que surge 'descansado', depois de ter passado os quartos de final sem jogar devido à desistência por lesão do sérvio Novak Djokovic, ainda líder do ranking e detentor do título.