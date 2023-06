Roland Garros. Aryna Sabalenka está nas "meias"

A campeã do Open da Austrália de 2023 afastou a ucraniana, atualmente no posto 192 do ranking mundial, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 36 minutos.

Sabalenka, que nunca tinha passado da terceira ronda do "major" parisiense, vai defrontar a checa Karolina Muchova, 43.ª da hierarquia WTA, que derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 333.ª e finalista de Roland Garros em 2021, por 7-5 e 6-2, em uma hora e 38 minutos.