Roland Garros. Ruud defronta Borges

Na terra batida parisiense, Ruud, oitavo do ranking mundial, afastou o veterano espanhol, 251.º, por 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e seis minutos, reencontrando Borges, que derrotou nos quartos de final do torneio mexicano de Los Cabos, em 2024.



No domingo, num longo encontro de cinco sets, Nuno Borges, 41.º do mundo, venceu o francês Kyrian Jacquet, 151.º, por 3-6, 6-7 (3-7), 6-4, 6-3 e 6-3, após três horas e 34 minutos, repetindo a presença na segunda ronda de 2023.



Antes de Nuno Borges, Jaime Faria tinha-se estreado no quadro principal de Roland Garros, mas foi eliminado pelo norte-americano Jenson Brooksby (6-1, 3-6, 6-3 e 6-3), enquanto Henrique Rocha só joga na terça-feira.