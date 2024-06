A campeã em título do Open dos Estados Unidos perdeu o primeiro set, mas acabou por impor-se à nona jogadora mundial, que nunca passou dos "quartos" na terra batida parisiense, com os parciais de 4-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 57 minutos.Nas meias-finais, a finalista da edição de 2022 do Grand Slam francês, de 20 anos, vai defrontar a vencedora do embate entre a polaca Iga Swiatek, bicampeã em título e número um mundial, e a checa Marketa Vondrousova, sexta do ranking WTA.