Roland Garros. Djokovic e Tsitsipas nos oitavos de final

Djokovic, campeão em 2016 e que procura o 18.º título do Grand Slam, fechou a última jornada do terceiro "major" da temporada com mais uma exibição imaculada, ao bater o colombiano e "lucky loser" Daniel Elahi Galan (153.º da hierarquia) em três rápidos "sets", com os parciais de 6-0, 6-3 e 6-2, sob o teto fechado do "court" Philippe-Chatrier, quando chovia torrencialmente em Paris.”, explicou o sérvio.Ultrapassado o jovem sul-americano, de 24 anos, a jogar pela primeira vez a terceira ronda de um "major", Djokovic, de 33 anos, acedeu pela 14.ª vez, nos últimos 15 anos, aos oitavos de final e vai defrontar o russo Karen Khachanov (16.º do mundo), que derrotou o chileno Cristian Garin, em quatro partidas, por 6-2, 3-6, 6-4 e 6-2, ao cabo de duas horas e 29 minutos.





Tsitsipas qualificação rápida







Mais fácil ainda foi a qualificação do grego Stefanos Tsitsipas, número seis mundial, no "court" Suzanne-Lenglen, onde beneficiou da desistência do adversário eslovaco Aljaz Bedene (56.º ATP), quando dominava pelos parciais de 6-1, 6-2 e 3-0, ao fim de uma hora e 20 minutos de encontro.Enquanto Tsitsipas, finalista ao ATP 500 de Hamburgo e campeão do Estoril Open de 2019, assegurava o regresso aos "oitavos" de Roland Garros, agendando encontro com o búlgaro Grigor Dimitrov (20.º), que também beneficiou da retirada do espanhol Roberto Carballes Baena, quando o marcador registava 6-1 e 6-3, num dia em que o italiano Matteo Berrettini foi protagonista de uma das maiores surpresas da jornada.O transalpino, de 24 anos, oitavo colocado no "ranking" ATP, foi eliminado pelo jovem alemão Daniel Altmaier (186.º ATP), de 22 anos, em apenas três partidas, com os parciais de 6-2, 7-6 (7-5) e 6-4, na mesma altura em que o jovem russo Andrey Rublev (12.º), de 22 anos, campeão em Hamburgo no domingo, derrotava o sul-africano Kevin Anderson, antigo número cinco mundial, por 6-3, 6-2 e 6-3, para garantir a estreia entre os 16 finalistas de Paris.No duelo 100% espanhol, Pablo Carreño-Busta (18.º), campeão do Estoril Open de 2017 e recentemente semifinalista do US Open, levou a melhor ante Roberto Bautista-Agut, número 10 mundial, em quatro "sets", pelos parciais de 6-4, 6-3, 5-7 e 6-4, em três horas e 22 minutos. O próximo adversário de Carreño-Busta é o germânico e "qualifier" Daniel Altmaier, carrasco de Berrettini.





Sofia Kenin à vontade







Na competição feminina, foi preciso chegar à terceira ronda para a norte-americana Sofia Kenin, número seis da hierarquia e vencedora do Open da Austrália, vencer no pó de tijolo parisiense em apenas duas partidas, desta feita frente à romena Irina Maria Bara, por 6-2 e 6-0, em uma hora e 12 minutos.Na fase seguinte, Kenin vai defrontar a francesa Fiona Ferro (49.ª da hierarquia), que se impôs à romena Patrícia Maria Tig, pelos parciais de 7-6 (9-7), 4-6 e 6-0, ao passo que a checa Petra Kvitova, 11.ª do "ranking" WTA, vai ter pela frente a chinesa Shuai Zhanh, após ter afastado a canadiana Leylah Fernandez, por 7-5 e 6-3.Já a letã Jelena Ostapenko, campeã de 2017, ficou fora da prova, ao ceder diante a espanhola Paula Badosa, por 6-4 e 6-3, assim como a bielorrussa Aryna Sabalenka (12.ª) foi eliminada pela tunisina Ons Jabeur (35.ª) em três partidas, com os parciais de 7-6 (9-7), 2-6 e 6-3.No último encontro do dia, que começou no ‘court’ Suzanne-Lenglen e, após um jogo, foi transferido para o ‘court’ coberto Philippe-Chatrier, devido à chuva, a norte-americana Denielle Collins (57.ª) precisou de duas horas e 26 minutos para ultrapassar a espanhola Garbiñe Muguruza, número 15 mundial e vencedora de Roland Garros em 2016, por 7-5, 2-6 e 6-4.