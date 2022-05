Roland Garros. Emma Raducanu afastada

Raducanu, 12.ª do ranking WTA, foi batida pela bielorrussa Sasnovich, 47.ª, por 3-6, 6-1 e 6-1, em duas horas e quatro minutos, voltando a cair na segunda ronda num "major", tal como tinha acontecido no Open da Austrália.Com apenas quatro torneios do "Grand Slam" disputados, a jovem britânica, de 19 anos, conquistou o Open dos Estados Unidos em 2021, depois de se ter estreado num "major" com a quarta ronda em Wimbledon, antes de cair na segunda eliminatória nos dois primeiros desta temporada.Sasnovich, que nunca tinha passado a segunda ronda em Paris, vai defrontar a alemã Angelique Kerber, 17.ª do mundo, ou a francesa Elsa Jacquemot, 215.ª e que recebeu um "wild card".