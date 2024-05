Roland Garros: Francisco Cabral "orgulhoso por estar de volta a Paris"

“É um orgulho imenso estar aqui de novo. Treino para poder competir nestes torneios e estou muito contente por estar cá. Tive aqui o meu melhor resultado em torneios do Grand Sam, no ano passado, mas todos os anos são diferentes e por isso vou pensar jogo a jogo, desafio a desafio, e depois vemos onde isso me vai levar”, avançou em declarações à Lusa.



O tenista natural do Porto, número 58 do mundo no ‘ranking’ ATP de pares, chegou à terceira ronda do major parisiense, em 2023, a jogar ao lado do brasileiro Rafael Matos, mas desta vez vai ter como parceiro o colombiano Nicolas Barrientos (52.º ATP), com quem atingiu os quartos de final esta semana no ATP 250 de Lyon.



“Foi um bom torneio, com dois encontros de muita qualidade. Acabamos por perder nos quartos de final contra uma das melhores duplas do mundo, num encontro em que tivemos muitas oportunidades de pelo menos ganhar um set. Não gosto de vitórias morais, mas, apesar de termos perdido, fizemos um bom encontro e um bom torneio. Finalmente voltei a sentir-me como já não me sentia há algum tempo em campo”, confessou Cabral, de 27 anos.



Já em Paris a preparar com Barrientos a próxima quinzena do Grand Slam, Francisco Cabral vai ter ainda na competição de pares a companhia de Nuno Borges [ao lado de francês Arthur Rinderknech], o único português também com acesso ao quadro principal de Roland Garros.