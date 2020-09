Roland Garros: Frederico Silva eliminado na terceira e última ronda da qualificação

Frederico Silva, 193.º do 'ranking' mundial, foi derrotado pelo 252.º da hierarquia, por 7-6 (8-6) e 6-4, em uma hora e 59 minutos, num encontro em que chegou a ter um 'set point' para fechar o primeiro parcial a seu favor.



O encontro foi interrompido com o marcador em 5-4 no segundo 'set', devido à chuva que caía em Paris, e Frederico Silva venceu o primeiro ponto após o recomeço e dispôs de um ponto de 'break' para empatar o parcial, mas acabou por desperdiçar.



O tenista das Caldas da Rainha falhou a oportunidade de se estrear no quadro principal de um torneio do 'Grand Slam', apesar de ter chegado pela primeira vez à terceira ronda da qualificação.



Assim, João Sousa será o único português no quadro principal, defrontando na primeira ronda o eslovaco Andrej Martin.