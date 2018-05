Roland Garros: Gonçalo Oliveira apura-se para a segunda ronda da qualificação

Lusa Comentários 21 Mai, 2018, 16:03 / atualizado em 21 Mai, 2018, 16:19 | Outras Modalidades

Na sua estreia no torneio de terra batida parisiense, Oliveira, 221.º do mundo, ultrapassou Kubler, 160.º, por 6-2 e 7-5, em uma hora e 41 minutos.



O portuense, de 23 anos, nunca tinha passado a primeira ronda de um 'qualifying' de um 'major', depois de ter caído na estreia no Open dos Estados Unidos em 2017 e no Open da Austrália em 2018.



Na próxima ronda, Gonçalo Oliveira vai defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Jan Choinski, 261.º do mundo, e o cazaque Alexander Bublik, 141.º.



Com João Sousa com entrada direta no quadro principal, Gonçalo Oliveira juntou-se a Pedro Sousa na segunda das três rondas de qualificação.