Roland Garros. Jaime Faria avança no "qualifying"

O jovem português, de 20 anos, impôs-se ao 235.º classificado do ranking ATP com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e seis minutos.



A fazer a estreia absoluta em torneios do Grand Slam, Faria garantiu o acesso à segunda ronda do "qualifying" do "major" de terra batida francês, na qual irá defrontar o norte-americano Zachary Svajda (122.º), vencedor por 6-2 e 6-3 frente ao húngaro Zsombor Piros (154.º).



O tenista português ocupa esta semana o melhor ranking da carreira, figurando no 183.º lugar da hierarquia ATP, depois de, no sábado, ter conquistado o primeiro título challenger no Oeiras Open 4.



O lisboeta começou a temporada na 411.ª posição do ranking, ganhou quatro títulos ITF consecutivos no Algarve e estreou-se em quadros principais do circuito ATP no Estoril Open, consumando a entrada no top 200 mundial graças ao título alcançado em Oeiras.



Jaime Faria é o único resistente nacional na fase de qualificação do segundo Grand Slam da época, já que Henrique Rocha e Francisca Jorge foram eliminados logo na primeira ronda do "qualy".