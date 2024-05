Roland Garros. Jaime Faria "espreita" o quadro principal

Perante o 16.º cabeça de série do "qualifying" e 122.º jogador mundial, o jovem português, de 20 anos, não se intimidou, impondo-se por 7-6 (7-3) e 6-1, em uma hora e 13 minutos.



A fazer a estreia absoluta em torneios do Grand Slam, Faria qualificou-se para a terceira e última ronda da fase de qualificação do "major" de terra batida francês, com um triunfo expressivo perante um adversário que já jogou por três vezes o quadro principal do Open dos Estados Unidos.



O brasileiro Felipe Meligeni Alves (136.º) é o último "obstáculo" do lisboeta rumo ao quadro principal de singulares do segundo Grand Slam da época, onde já está Nuno Borges, que teve entrada direta.



Jaime Faria ocupa esta semana o melhor ranking da carreira, figurando no 183.º lugar da hierarquia ATP, depois de no sábado ter conquistado o primeiro título challenger no Oeiras Open 4.



O jovem luso começou a temporada na 411.ª posição do ranking, ganhou quatro títulos ITF consecutivos no Algarve e estreou-se em quadros principais do circuito ATP no Estoril Open, consumando a entrada no top 200 mundial graças ao título alcançado em Oeiras.



Jaime Faria é o único resistente nacional na fase de qualificação de Roland Garros, já que Henrique Rocha e Francisca Jorge foram eliminados logo na primeira ronda do "qualy".