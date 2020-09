Roland Garros: João Domingues eliminado na primeira ronda da qualificação

Domingues, 159.º do 'ranking' mundial, foi batido pelo experiente Haase, 171.º da hierarquia e que já foi 33.º, por 6-1, 7-5, em uma hora e 36 minutos.Ainda hoje, Pedro Sousa, quarto cabeça de série do 'qualifying', defronta o checo Lukas Rosol, e na terça-feira Frederico Silva joga com o sérvio Viktor Troicki.

João Sousa, número um português, tem entrada direta no quadro principal do torneio do 'Grand Slam' parisiense.





Roland Garros: Cinco jogadores excluídos do ‘qualifying’ devido ao coronavírus



Cinco tenistas foram excluídos do ‘qualifying’ para Roland Garros, terceiro Grand Slam da temporada, dois por infeção com o novo coronavírus e outros três por serem “casos de contacto”, anunciou a organização do torneio parisiense.



“A direção do torneio de Roland Garros confirma que dois jogadores das eliminatórias testaram positivo à covid-19 e outros três foram declarados casos de contacto”, lê-se no comunicado do ‘major’ francês.



O torneio de Roland Garros vai decorrer entre domingo e 11 de outubro, depois de ter sido adiado devido à pandemia.



Os portugueses Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Ferreira Silva estão a disputar a fase de qualificação, que arrancou hoje, tentando juntar-se a João Sousa no quadro principal.