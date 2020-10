Roland Garros. Kvitova apura-se para as meias-finais

Kvitova, 11.ª do "ranking" mundial, impôs-se a Siegemund, 66.ª classificada da hierarquia da WTA, por duplo 6-3, após uma hora e 18 minutos de confronto, reeditando a única presença nas "meias" no "Grand Slam" parisiense, alcançada em 2012.

Nas meias-finais do mais importante torneio em terra batida, a tenista checa, de 30 anos, vai defrontar a vencedora do encontro entre as norte-americanas Sofia Kenin, sexta colocada do "ranking" feminino, e Danielle Rose Collins, número 57 do mundo.