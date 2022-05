Trevisan, 59.ª do ranking mundial, venceu Fernandez, 18.ª e finalista do último Open dos Estados Unidos, por 6-2, 6-7 (3-7) e 6-3, em duas hora e 21 minutos.A italiana, que tinha como melhor prestação num "major" a presença nos quartos de final em Paris em 2020, vai defrontar nas meias-finais uma norte-americana, que sairá do confronto entre Coco Gauff, 23.ª do mundo, e Sloane Stephens, 64.ª.