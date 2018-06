Roland Garros: Muguruza nos `quartos`, face ao abandono de Tsurenko

Lusa Comentários 04 Jun, 2018, 18:35 | Outras Modalidades

A 39.ª jogadora da hierarquia abandonou logo no início do primeiro 'set', depois de perder os dois primeiros jogos, devido a uma lesão numa perna.



Nos quartos de final, a terceira cabeça de série, de 24 anos, vai medir forças com a russa Maria Sharapova, 28.ª da hierarquia, que se qualificou beneficiando da desistência da norte-americana Serena Williams, igualmente devido a lesão.



Maria Sharapova, de 31 anos, já venceu os quatro torneios do 'Grand Slam', somando dois triunfos na terra batida de Paris, em 2012 e 2014.