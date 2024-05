Roland Garros: Nuno Borges despede-se em pares sem jogar

O tenista português Nuno Borges foi hoje afastado na primeira ronda de pares do torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ do ano, por desistência, devido à lesão do seu companheiro de dupla, o francês Arthur Rinderknech.

Rinderknech lesionou-se no pé esquerdo na quinta-feira, no jogo de singulares com o argentino Tomas Martin Etcheverry, ao dar um pontapé numa parede do recinto, quando vencia por 2-1 em sets e estava a perder por 5-0 no quarto.



A dupla luso-francesa não pôde, assim, participar hoje na primeira ronda da pares, sendo substituída pelo venezuelano Luis David Martínez e o checo Petr Nouza no confronto com os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, cabeças de série número 10.



Com a eliminação de Nuno Borges, que também já tinha sido afastado na primeira ronda de singulares, Portugal fica sem representantes na edição 2024 de Roland Garros, pois, também hoje, Francisco Cabral caiu na estreia em pares.