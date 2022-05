Roland Garros. Nuno Borges ganha no "qualifying"

No dia em alcançou o seu melhor "ranking" de sempre, ao ascender à 126.ª posição da hierarquia ATP, Borges celebrou o feito apurando-se para a segunda ronda da fase de qualificação do segundo "major" da temporada, com um triunfo por 6-3, 1-6 e 6-2, em uma hora e 40 minutos.No "court" 2, o maiato de 25 anos até começou pior, sendo quebrado logo no primeiro jogo pelo 187.º jogador mundial, mas conseguiu o "contra-break" ao quarto jogo e voltou a quebrar o serviço do adversário no oitavo, para fechar o primeiro parcial com 6-3.Na estreia na catedral da terra batida, e também em torneios do "Grand Slam" – falhou o Open da Austrália em janeiro por estar infetado com o coronavírus -, Borges desperdiçou um "break-point" no jogo inicial do segundo "set", antes de ver o italiano embalar para um 6-1.O número dois português acabaria por fechar o encontro no primeiro "match-point" de que dispôs, ao quebrar pela segunda vez o serviço a Fabbiano no terceiro e derradeiro "set".Na segunda de três rondas do "qualifying" do torneio parisiense, Nuno Borges enfrentará o brasileiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves (190.º), que bateu o norte-americano Bradley Klahn, com duplo 6-3.