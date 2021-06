Roland Garros: Palvyuchenkova e Zidansek estreiam-se nas `meias` do Grand Slam

As tenistas Anastasia Palvyuchenkova e Tamara Zidansek garantiram hoje a qualificação para a meia-final de Roland Garros, segundo ‘major da temporada, e vão estrear-se, assim, no lote de semifinalistas de um torneio do Grand Slam.