Roland Garros: Pavlyuchenkova e Krejcikova lutam pelo primeiro ‘major’

Não foi uma jornada fácil para nenhuma das semifinalistas, todas elas estreantes nesta fase da prova, mas a russa Anastasia Pavlyuchenkova acabou por ser a jogadora com a tarefa mais facilitada, ao eliminar Tamara Zidansek em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-5 e 6-3, ao fim de uma hora e 34 minutos.



Depois de ter disputado por seis vezes os quartos de final de um ‘major’, a tenista russa, de 29 anos, que figura no 32.º lugar no ‘ranking’ WTA, conseguiu ultrapassar essa barreira frente à eslovaca e tornar-se na primeira mulher a chegar à final depois de jogar mais de 50 vezes (52) um torneio do Grand Slam.



Alcançado o feito, Anastasia Pavlyuchenkova vai disputar a Taça dos Mosqueteiros com a checa Barbora Krejcikova, que hoje travou um intenso duelo com a grega Maria Sakkari (18.ª WTA) no ‘court’ Philippe-Chatrier, onde acabou por vencer em três partidas, por 7-5, 4-6 e 9-7, ao cabo de três horas e 18 minutos.



A disputar o quadro principal de singulares pela quinta vez no Grand Slam, e após dois parciais repletos de ‘breaks’ mútuos, a número 33 da hierarquia mundial salvou um ‘match point’ no 5-3, antes de selar o triunfo inédito, à quinta oportunidade que dispôs, no pó de tijolo parisiense.



Ainda antes de Anastasia Pavlyuchenkova e Barbora Krejcikova se tornarem finalistas, o troféu de pares mistos de Roland Garros foi entregue à norte-americana Desirae Krawczyk e ao britânico Joe Salisbury, que superaram os russos Elena Vesnina e Aslan Karatsev, por 2-6, 6-4 e 1-0 (10-5).